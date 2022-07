“L’approvazione di questa legge è uno step necessario per assicurare la tutela delle persone con disabilità. L’approvazione all’unanimità – afferma Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale – testimonia la capacità di superare appartenenze politiche e di unirci sotto la bandiera delle tematiche più sensibili e in particolare quelle relative al sociale”. Aggiunge: “Anche la Calabria adesso potrà contare sulla preziosa figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità, per analizzare in profondità ogni sfumatura relativa ad un settore spesso trascurato. La figura del Garante, appena entrerà in attività, sarà un presidio fondamentale per la rete pubblica e privata, impegnata quotidianamente a risolvere le tante problematiche che le persone con disabilità sono costrette ad affrontare. Tutela dei diritti di ogni cittadino e inclusività formale e sostanziale, sono obiettivi che debbono vederci remare tutti nella stessa direzione”.