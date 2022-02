«È una buona notizia che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile abbia deliberato per la Calabria 465 milioni, aumentando l’importo di 115 milioni». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che aggiunge: «Significa che le pressioni della Regione e le nostre hanno avuto effetto, anche se il governo deve considerare di più le necessità infrastrutturali della Calabria, che meritano ulteriori finanziamenti, soprattutto per le strade costiere e quelle interne. Con gli stanziamenti previsti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, si potrà mettere mano alla Statale 106 tra Catanzaro e Crotone, come alla strada di collegamento a San Luca e all’elettrificazione della ferrovia jonica». «Ringrazio i sottosegretari Giancarlo Cancelleri e Dalila Nesci per l’assiduo impegno che stanno profondendo in favore dello sviluppo della Calabria. Mi auguro che tutte le istanze della nostra regione – conclude Parentela – trovino le migliori risposte, soprattutto per il futuro delle nuove generazioni e per creare occupazione e servizi, grazie, anche, al Piano nazionale di ripresa e resilienza».