I prezzi dei carburanti e dell’energia in generale continuano a salire alle stelle, ormai tutto il mercato è completamente fuori controllo.

Il costo di un litro di benzina Self è arrivato € 2,179, il Self diesel a € 2,239, il GPL a € 0,919 e il Metano a €. 2,199.

Il margine del gestore si è azzerato.

A rischio chiusura ci sono oltre 10.000 impianti!

Serve una mobilitazione nazionale unitaria di tutte le sigle sindacali di categoria, al di là di ogni campanilismo provinciale. È necessario un confronto immediato con il governo, con le compagnie petrolifere e la filiera di tutto il comparto per varare provvedimenti ed interventi eccezionali per consentire la sopravvivenza di molti gestori a rischio chiusura.