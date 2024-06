Tantissimi sindaci calabresi hanno sottoscritto nelle scorse ore l’appello “Una sola Italia” rivolto al Presidente della Giunta regionale Occhiuto e al Presidente del Consiglio regionale Mancuso, per chiedere che la Regione impugni davanti alla Corte Costituzionale il disegno di legge d’iniziativa governativa, approvato in via definitiva il 19 giugno dalla Camera dei Deputati sull’Autonomia differenziata.

Tra i numerosissimi sindaci firmatari, tra i quali i primi cittadini di Polistena, Palmi, Siderno, Cinquefrondi, abbiamo constatato, con stupore e preoccupazione, che manca la firma di adesione del sindaco di Cittanova, avv. Antico.

Come è noto, la legge sull’autonomia, meglio conosciuta come secessione dei ricchi o spacca Italia, voluta dalla Lega di Salvini e fatta propria dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contiene – così come vi è scritto nel documento dei sindaci- “evidenti elementi di anticostituzionalità e mina nelle fondamenta l’unità del Paese, sottraendo ingenti risorse e funzioni alle Regioni meridionali, tali da compromettere i valori costituzionali dell’uguaglianza e i diritti alla salute, al lavoro e all’istruzione di tutti i cittadini.

Le disposizioni della legge creerebbero, se attuate, inaccettabili discriminazioni tra i cittadini delle Regioni del nord e quelle del Meridione, soprattutto in settori vitali quali la sanità pubblica e l’istruzione, disegnando un Paese diviso a metà e molto lontano dall’impianto voluto dai Padri Costituenti”.

Rivolgiamo pertanto un appello ed auspichiamo che il sindaco, avv. Antico, non rimanga indifferente e voglia aderire all’appello unendosi agli altri primi cittadini calabresi, responsabilmente preoccupati degli effetti devastanti che l’entrata in vigore della legge potrebbe produrre sull’erogazione dei servizi da parte dei comuni, ovviamente anche del nostro, verso i bisogni e le istanze dei propri concittadini, in primo luogo di quelli più fragili e indifesi.

La battaglia contro l’autonomia differenziata deve essere una sfida che riguarda tutti, senza distinzione di schieramenti. In gioco c’è il futuro delle nostre comunità.