C’è anche il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò tra le persone coinvolte nell’operazione “Amici in Comune”, scattata all’alba nel Cosentino. Per il primo cittadino sono scattati gli arresti domiciliari.

L’indagine, condotta dalla Guardia di finanza della Tenenza di Scalea, ha portato all’esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nei confronti anche di un ex sindaco di Comuni dell’Alto Tirreno oltre che nei confronti di pubblici funzionari ed imprenditori.