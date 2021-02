Cari Amici,

il Consiglio di Amministrazione dell’Apor Soc.Coop. nella seduta del 11 Febbraio 2021 ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, presso la sede dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Palmi sita in Gioia Tauro, Via Mascagni snc (di fronte officina concessionaria Renault), per il giorno 24 Febbraio 2021 alle ore 19:30 in prima convocazione, ed all’occorrenza in seconda convocazione per il giorno 25 Febbraio 2021 alle ore 11:00 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente:

odg:

1. Convocazione Assemblea generale dei soci, per modifica statutaria relativa all’organo di controllo;;

2. Delibere inerenti e conseguenti;