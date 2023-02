I soci della Lega Navale Italiana, Delegazione di Locri, già al lavoro per definire gli eventi e le attività in vista della prossima stagione estiva. Il sodalizio, presieduto da Arturo Guida, ha al suo attivo diverse attività, svoltesi nell’arco di un anno e mezzo, che hanno dato un nuovo impulso al territorio locrese con la costituzione della delegazione locale del prestigioso Ente. Nella relazione di inizio anno, indirizzata alla Presidenza Nazionale della LNI, il presidente Guida ha illustrato tutte le fasi di costituzione del progetto che, tra le varie fasi, ha previsto investimenti per l’acquisto di materiali, attrezzature sportive e per la realizzazione delle strutture della nuova sede legale, nonché la cura di aree ricettive e di strutture dedicate alla scuola di vela. “Il progetto, ideato e perseguito dai soci, da sempre legati al mondo della vela e delle attività nautiche – riferisce il presidente Guida – ha avuto origine da una serie di incontri che hanno dato il via all’idea di fondare una Delegazione/Sezione della LNI, ideale e particolarmente interessante per tutto il territorio locrese”. I soci, inizialmente 29, hanno avviato le attività con l’idea di creare un centro di aggregazione sociale con lo scopo di divulgare la cultura della vela e del mare, mettendo in atto anche azioni solidali e dando anche lustro ad un ambiente bellissimo ma spesso carente di strutture e di servizi nautici. Tali attività hanno avuto anche lo scopo di migliorare l’immagine del territorio e di implementarne la ricettività. Il sodalizio, che con libere donazioni ha sostenuto e continua a sostenere il progetto, è cresciuto numericamente e qualitativamente fino a contare attualmente 90 associati. “I nostri comuni ideali di amore e di passione per il mare e per la vela – prosegue Guida – hanno fatto da volano all’avvio e alla concretizzazione del progetto, che ha come mission principale quella di creare delle strutture appositamente progettate e realizzate per essere dedicate alle attività di formazione nel campo velico nautico e della pesca sportiva, peraltro, ubicate in un’area bellissima, ad elevato valore ambientale e paesaggistico, in una città ricca di storia e tradizioni anche nel settore velico e marinaro”. Da qui l’intento di avviare alcune attività anche di concerto con altri sodalizi locali quali WWF Calabria, Legambiente, l’Associazione Civitas Solis (rappresentante di Save the Children), nonché, la creazione di un gruppo sportivo velico con l’affiliazione alla FIV (Federazione Italiana Vela). La Delegazione LNI di Locri, inoltre, ha in programma l’organizzazione, in collaborazione con le vicine associazioni consorelle ed in sinergia con le altre LNI calabresi, di competizioni veliche a partire dalla classe optmist, fino alle derive e ai catamarani, imbarcazioni delle quali la delegazione si è dotata con grande sforzo economico sin dalla sua costituzione. Particolare attenzione verrà dedicata al mondo dell’istruzione e della formazione con la programmazione di incontri con i vertici di “Primatour”, una delle principali agenzie nel settore del turismo scolastico e soggetto di riferimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in accordo con tour operator locali, per l’organizzazione, nei futuri anni scolastici, di corsi di vela e attività formative sull’ambiente marino, per studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. A tal proposito il presidente Guida ha annunciato che è stato individuato il Delegato scolastico, Lucia Aprigliano, che avrà il compito di interloquire con i Dirigenti degli Istituti Scolastici della Locride, per l’organizzazione di attività e visite programmate, per sensibilizzare gli studenti alla cultura della tutela mare e degli ecosistemi marini e costieri, della vela, delle regole di base della navigazione e di tutte le attività marinare e nautiche. “Issare il vessillo della Lega Navale Italiana è per noi un gesto nobile e determinante – chiosa Arturo Guida – che motiva i soci a crescere, a consolidare e rilanciare il senso di appartenenza ed a coinvolgere in questo progetto comune quanti credono nelle enormi potenzialità del nostro territorio”. Un “nostos”, dunque, per tutti coloro che vorranno contribuire, a vario titolo, alla prosecuzione di questo grande progetto.

L’Ufficio Stampa LNI Delegazione di Locri