Nuova collaborazione tra l’Auser della Piana di Gioia Tauro e il Comune di Taurianova, questa volta per il trasporto degli anziani alle Terme di Galatro. La giunta, riunitasi per concedere il patrocinio comunale all’attività che l’associazione ha avviato – stipulando un accordo con la società che gestisce la struttura sanitaria e ricettiva – ha approvato un protocollo di intesa che tra le altre cose disciplina l’utilizzo dei mezzi di trasporto messi a disposizione gratuitamente dall’ente. L’intesa, curata in prima persona dall’assessore alle Politiche sociali, Angela Crea, è il seguito tempestivo del confronto con gli enti locali avviato dall’Auser territoriale – guidata dalla taurianovese Federica Legato – a partire dal convegno organizzato dalle Terme di Galatro il 20 ottobre scorso, in occasione del quale era stato intensificato il coinvolgimento dei Comuni capofila degli Ambiti sociali della Piana di Gioia Tauro nelle attività dall’alto valore solidale programmate dal sodalizio. Con la collaborazione accordata, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi intende rafforzare le politiche attive per venire incontro alle esigenze delle fasce deboli della popolazione, nonché ribadire il sostegno ad un tipo di intervento sanitario che ha il suo fulcro nella prevenzione e nella cura del benessere, valorizzando un polo termale che rappresenta una eccellenza del territorio.