Un investimento di 200mila euro per tre anni consentirà ai Comuni calabresi, sui cui territori ricadono alberi monumentali censiti nell’apposito elenco, di accedere a contributi volti a favorire la valorizzazione e la conoscenza delle specie arboree di particolare pregio storico e naturalistico. L’avviso, di recente pubblicato dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, rappresenta il positivo seguito di un processo partito con l’approvazione, il novembre dello scorso anno in Consiglio regionale, delle modifiche al testo originario della Legge che disciplina la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona calabresi.

L’intervento normativo è stato proposto dal consigliere regionale Antonio Montuoro (FdI), condiviso e sottoscritto anche da altri colleghi consiglieri, ha consentito di istituire un apposito fondo del bilancio dell’ente volto a garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la fruizione anche favorendo progetti di educazione ambientale. “Un percorso che, dall’iniziale accoglimento della mia proposta, oggi è arrivato a compimento con l’indizione di un apposito avviso rivolto ai sindaci per finanziare azioni promozionali ed educative ed eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati”, commenta Montuoro. “Un obiettivo centrato, dunque, con un cospicuo stanziamento – finanche superiore rispetto all’iniziale previsione – grazie alla sensibilità e all’impegno dell’assessore all’Ambiente, Giovanni Calabrese, che ha condiviso obiettivi e intenti sottesi al testo di legge. I Comuni interessati potranno utilizzare le risorse al fine di predisporre cartellonistiche, interventi sulla sentieristica, lavori di messa in sicurezza, la realizzazione di visite guidate e attività promozionali. Il segno di una precisa volontà politica che va nella direzione di salvaguardare il patrimonio ambientale e sostenere le tante eccellenze naturalistiche di cui è ricca la Calabria, stimolando al contempo la crescita del settore turistico nel segno della biodiversità”.