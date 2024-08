Antonio Marziale :” Pronto a fondare un partito per combattere la pedofilia. Un dovere morale per le persone perbene difendere i bambini e i più deboli ”

A Palmi il garante per l’infanzia incanta il folto pubblico, ponendosi alla testa dei più deboli contro qualsiasi potere forte





Una piazza gremita ad ascoltare il sociologo Antonio Marziale. Il garante dell’infanzia alla fine della presentazione del suo libro, ha convinto il pubblico presente sulle battaglie da seguire per difendere i bambini e più deboli in una società dove i pedofili si annidano da pertutto. Una lobby potentissima con ramificazione in gran parte della chiesa, della politica, tra i magistrati ed anche nella società civile. Per difenderci da questi pericoli il sociologo Marziale ha voluto invitare le famiglie a stabilire le regole comportamentali con i propri figli. Fondamentale il rapporto genitori -figli per evitare in questa società moderna, il passaggio nel baratro. Fondamentale il ruolo dei genitori per crescere i bambini nella tranquillità. Marziale è stato durissimo nel combattere con tutte le proprie forze, la deriva pedofila della società. Ed è stato chiarissimo, “sono pronto a dimettermi dal ruolo istituzionale e fondare un movimento politico, se lo Stato non reagisce, per difendere i bambini ed i più deboli dai mali di questa società, ad iniziare dalla pedofilia, su queste battaglie non ci deve essere colore politico “. L’applauso del pubblico caloroso e convinto.

Questa sera a Roccella Jonica nuova presentazione del libro ore 21,00 Largo colonne Rita Levi Montalcini