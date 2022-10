Commento del nuovo garante per l’infanzia Antonio marziale : “il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, on.le Filippo Mancuso, mi ha conferito l’incarico di GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA. Lo ringrazio, così come tutto il Consiglio Regionale, il presidente della Giunta Roberto Occhiuto e tutti gli assessori. Il mio secondo mandato sarà come il primo: lavoro per dare risposte concrete e chi ha seguito il mio fare lo sa! Purtroppo il momento coincide con la morte dei tre fratellini di Catanzaro periti in un incendio, dei quali mi ero occupato e conoscevo bene!