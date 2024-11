Debutto musicale di assoluto spessore qualitativo per la XXI Stagione Teatrale di Cittanova organizzata dall’Associazione Kalomena. Sabato 16 novembre, in anteprima fuori abbonamento, il Teatro Gentile ospiterà la voce intensa e potente della cantautrice Alice, che riprende il tour “Master Songs”, il nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici.

L’artista, partendo dal Teatro Gentile di Cittanova, si esibirà nei principali teatri italiani accompagnata da talentuosi musicisti che arricchiranno l’atmosfera con il loro virtuosismo. Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico.

Dalla canzone leggera degli esordi al trionfo sanremese con Per Elisa. Dal sodalizio con Franco Battiato alla evoluzione internazionale che l’ha portata a collaborare con musicisti di rango mondiale, Alice, cantautrice forbita e sfuggente è sempre stata alla perenne ricerca della “realtà oltre l’apparenza”.

Conosciuta per la sua ricerca di significati esistenziali e poetici attraverso la musica, Alice promette uno spettacolo indimenticabile, un viaggio attraverso i brani più amati della sua carriera e una selezione di canzoni d’autore che hanno segnato la storia della musica italiana.

Con “Master Songs”, Alice porta sul palco una selezione dei brani della propria produzione musicale come cantautrice e interprete a lei più cari e significativi, con un momento speciale dedicato alle poesia di P. P. Pasolini (musicata da M. Di Martino), P. Cappello (musicata da Alice ) e M. Di Gleria (musicata da M. Liverani), e si fa interprete di grandi cantautori italiani quali Battiato, Camisasca, Dalla, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini.

I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita su Vivaticket e presso il Teatro Gentile.

INFO: Cell. 347.7191399 – 320.6184249 – www.associazionekalomena.it – kalomena@libero.it