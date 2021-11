“Abbiamo assunto tutti gli OSS che era possibile assumere in coerenza con il Piano delle assunzioni approvato dalla struttura commissariale. In aggiunta al reclutamento programmato, abbiamo chiesto e ottenuto l’assunzione di ulteriori n° 44 OSS per far fronte alle esigenze di riorganizzazione dei servizi di assistenza”.

Così il Commissario Straordinario, Isabella Mastrobuono in risposta alla protesta e alle dichiarazioni di quanti ieri hanno inscenato un sit-in di protesta davanti agli Ufficio della Direzione generale aziendale.

La Mastrobuono ha anche precisato che “non aveva in agenda, nella giornata di ieri, alcun incontro con la delegazione dei manifestanti”.