Annullata dalla Cassazione la sentenza per voto di scambio mafioso a Santi Zappalà Insieme a lui erano coinvolti Antonio Pelle e Giuseppe Mesiani Mazzacuva. Il collegio difensivo è formato dall'avv. Luca Cianferoni per Pelle, dall'Avv. Emanuele Genovese per Mesiani Mazzacuva e dagli avvocati Domenico Alvaro ed Andrea Alvaro per Zappalà