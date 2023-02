“Solo negli ultimi 4 mesi del 2022, da quando sono stati attivati gli accordi Consip per l’acquisizione delle nuove tecnologie a valere sui fondi del Pnrr, l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è riuscita a realizzare il 73,5% degli interventi ammessi a finanziamento, vale a dire 36 su 49 previsti.

È un grande risultato amministrativo e soprattutto un’ottima notizia per i calabresi. Ciò significa che nelle nostre strutture sanitarie sostituiremo macchinari obsoleti con nuove tecnologie, riuscendo a garantire più efficienza e qualità delle cure.

È questa la strada maestra che vogliamo perseguire per risollevare il nostro sistema sanitario, insieme alla realizzazione dei nuovi ospedali e all’implementazione progressiva delle risorse umane all’interno dei nostri presidi.

Come si evince anche da questi numeri significativi realizzati dell’Asp di Reggio Calabria, che con orgoglio, possiamo dire ha cominciato a correre, cambiare la nostra sanità si può e noi faremo di tutto per farlo nel più breve tempo possibile.

Ringrazio dunque per l’impegno eccezionale mostrato il commissario straordinario, Lucia Di Furia, anche nelle vesti di soggetto attuatore esterno rispetto alla Regione Calabria degli interventi previsti dal Pnrr, e il dirigente ingegnere clinico aziendale, Carmelo Minniti, responsabile di ben 49 interventi di ammodernamento tecnologico per la sostituzione di altrettante grandi tecnologie”.