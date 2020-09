Angela Marcianò: Abbiamo accolto le sollecitazioni della Società cooperativa “Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria”, Pochi giorni fa la Cooperativa ha diramato una nota stampa in cui, rivolgendosi a tutti i candidati a Sindaco, si interrogava su una serie di questioni incalzanti: • Quali progetti e investimenti in programma per la cultura musicale? • Come sostenere il settore, anche in ottica di sviluppo metropolitano? • Come riportare il “Cilea” ai fasti d’un tempo, polo socio-culturale della Città e opportunità di crescita professionale per i musicisti?