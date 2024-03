Nel pomeriggio di oggi si è consumata l’ennesima violenza ai danni della polizia

penitenziaria, questa volta è successo nel penitenziario di Vibo Valenza.

Un detenuto straniero si è reso responsabile di una aggressione nei confronti di un

appartenente al corpo di Polizia Penitenziaria, a renderlo noto il Vice-Coordinatore del

Si.N.A.P.Pe Cristina BUSA’, la quale riferisce che lo stesso detenuto si è più volte reso

responsabile, anche in altri penitenziari, di comportamenti litigiosi nei confronti dei Poliziotti

penitenziari.

Il poliziotto in servizio all’interno di una sezione detentiva è stato colpito al capo,

presumibilmente da una bomboletta di gas lanciata nella sua direzione, rendendo necessario il

ricorso alle cure del pronto soccorso cittadino.

Non esistono motivazioni all’origine di questo gesto; la costante assenza di misure e

strutture idonee ad accogliere detenuti problematici e facinorosi, l’atavica carenza di personale e

il sovraffollamento espongono la Polizia penitenziaria a continui atti di violenza

Più volte il SiNAPPe ha segnalato su tutto il territorio Nazionale, una lunga lista di

aggressioni che si sono susseguite e che il personale di Polizia penitenziaria ha subito, tutte

conseguenza di una gestione fallimentare di detenuti con problematiche psichiatriche che non è

idonea a sostituire le cure mediche di cui necessitano e che portano alla luce tutte le criticità del

sistema penitenziario.

Situazioni come queste non dovrebbero accadere, ma purtroppo sono in continuo aumento.

Questi accadimenti fanno sì che ad aumentare siano solo i timori e la paura di essere

aggrediti ancora una volta, accrescendo il senso di abbandono.

Il SiNAPPe esprime tutta la sua solidarietà al collega aggredito e chiede un reale e urgente

intervento dell’Amministrazione.

Il Vice-Coordinatore SiNAPPe

Cristina BUSA

