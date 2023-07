Non si fermano le tragedie in Calabria, ogni giorno si registrano drammi mortali. Stavolta sulle strade del Tirreno Cosentino, un uomo di 77 anni originario del salernitano, nel pomeriggio di ieri, forse a causa di un malore dovuto al caldo, ha perso il controllo dell’automobile e si è andato a schiantare contro il guardrail lungo la SS18. Sul posto è giunto l’elisoccorso per il trasferimento urgente in Ospedale a Cosenza ma l’uomo è deceduto poco prima di salire sul mezzo. Sul luogo dell’incidente presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.