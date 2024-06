Penultimo weekend di programmazione per “Taurianova Legge”, la kermesse letteraria sicuramente tra gli eventi di punta del cartellone di Taurianova Capitale Italiana del Libro.

Un fine settimana nel quale la città si trasformerà in una grande bottega d’artista en plein air grazie alla sesta edizione dell’Infiorata di Taurianova, evento gemellato con Taurianova Capitale del Libro 2024 che dal 21 al 23 giugno colorerà l’intero corso XXIV maggio con i suoi tappeti floreali candidati a diventare Patrimonio Unesco.

Sabato 22 giugno, alle 10:30, nella biblioteca comunale “Antonio Renda”, appuntamento con il convegno dedicato al progetto “Nati per Leggere”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, sviluppato in sinergia tra l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.

Dopo i saluti istituzionali di Rocco Biasi, sindaco di Taurianova, durante l’evento – moderato dalla bibliotecaria Serafina Grillo – interverranno: Maria Fedele, assessore alla cultura comune di Taurianova e direttore artistico di TCIL; Alessandra Sila; direttore Centro per la Salute del Bambino onlus; Raffaele Tarantino, presidente AlB Calabria; Tiziana Scarcella, referente AlB Nati per Leggere Calabria; Domenico Capomolla; referente regionale Associazione Culturale Pediatri.

Grazie alla collaborazione tra figure professionali diverse come pediatri e bibliotecari, “Nati per leggere” da oltre 25 anni propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età diverse attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante non solo per lo sviluppo cognitivo dei bambini, ma che accompagnano anche i genitori nel percorso di educazione dei propri figli.

Durante il convegno verrà presentato un importante protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Taurianova, l’Azienda Sanitaria di Taurianova, gli istituti scolastici cittadini di vario ordine e grado (IC “Monteleone –Pascoli”, IC “F. Sofia Alessio – N. Contestabile”, Asilo Nido privato “Albatros” e l’Asilo Nido privato “Il Nido dei Folletti”), i pediatri di famiglia, la Consulta delle Associazioni e della Società Civile, e le librerie “Accardi” e “P.G. Frassati”, per la realizzazione del progetto NpL.

Obiettivo del protocollo è quello di unire le forze, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, privati e società civile, per la realizzazione di diverse iniziative volte alla promozione della lettura in età prescolare, dall’incremento del patrimonio librario della biblioteca comunale rivolto alla fascia 0-6, all’organizzazione di corsi di formazione per operatori, letture ad alta voce, incontri di informazione e sensibilizzazione dedicati alle famiglie.

Proseguono anche gli appuntamenti dedicati alle presentazioni di libri. Dopo la serata dedicata agli “Incastri” di Anita Bruzzese e Mario Alberti di mercoledì 19, il 20 giugno sarà la volta de “Le ali della fantasia” di Antonio Tramontana (alle 18:00 nella biblioteca “Renda”), mentre venerdì 21 Domenico Buffone presenterà “Giuseppe. La tenerezza di un uomo, un marito, un papà” (alle 18:00 nella Chiesa del Rosario). Sabato 22 spazio alla presentazione de “Il treno del sole e i cinque anarchici. L’ombra di Gladio” (alle 19:00 alla Chiesa del Rosario), mentre domenica 23, nell’ambito dell’Infiorata, Angela Bubba presenterà il suo “Elsa” (alle 18:00 nella biblioteca comunale).

Fino all’11 luglio, nella biblioteca “Renda” sarà inoltre possibile visitare la mostra “L’uomo e la solitudine. Arte & Riciclaggio” di Andrea Topa, artista che nelle sue opere assembla i materiali per trasformarli in oggetti preziosi dai nuovi significati, in grado di trasmettere all’osservatore intensi messaggi legati alle problematiche sociali ed economiche dell’umanità.

Dopo aver animato la città nei mesi di maggio e giugno con una ricca programmazione, la Capitale del Libro si prepara a presentare anche ai prossimi eventi che si susseguiranno nel mese di luglio: dagli “extra time” di Taurianova Legge alla Fiera del Libro che si svolgerà dal 25 al 28 luglio. Quattro giornate di incontri, spettacoli per grandi e piccoli e presentazioni letterarie che ospiteranno gli stand di case editrici, librerie e associazioni, per una grande festa dedicata alla promozione della lettura.

Il programma completo su www.taurianovacapitaledellibro.it