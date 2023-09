Si chiude l’ennesima edizione della fiera di Portosalvo, tradizione che si rinnova sin dai primi anni del secolo scorso ed è tempo di bilanci. Ancora una volta si può parlare di un successo di pubblico, visto che si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate locridea.

Un avvenimento che si contraddistingue per l’innegabile presenza di espositori e stand dedicati a diverse sezioni merceologiche, che ogni anno si stanno specializzando e distinguendo razionalmente per area espositiva. “Del resto l’idea, che come amministrazione comunale stiamo portando avanti, – sottolinea il sindaco Mariateresa Fragomeni – è di valorizzare l’enorme potenzialità della nostra città, puntando anche sulla specializzazione della Fiera di Portosalvo, che oramai ha assunto, da oltre un secolo, un interesse di livello nazionale. La fiera si rileva un avvenimento ideale, che valorizza il complesso turistico balneare, che fa dalla nostra città, una delle perle dello Jonio, anche quest’anno per la quarta volta assegnataria del vessillo di bandiera Blu dalla FEE per i criteri di balneazione delle acque costiere, per la pulizia della sua spiaggia e la capacità ricettiva delle strutture balneari e turistiche”.

Ma Siderno è famosa da secoli, soprattutto per la sua capacità commerciale, che ne fa un punto di riferimento per l’intera area Metropolitana, grazie alla variegata presenza di numerose attività economico ricettive.

La Fiera di Maria SS. di Portosalvo è una manifestazione, entrata nella tradizione della città, che quest’anno si è aperta il 4 settembre e si è protratta sino al 9, per cinque giorni di animazione ed allegria che hanno radunato espositori da tutto il Sud Italia. Si sono contati circa 30 mila visitatori a giorno con una punta di oltre 40 mila negli ultimi due giorni considerati il clou dell’evento. Durante il periodo fieristico vi è stata quindi la possibilità di confrontarsi con un mercato di numeri da grande evento, che ha mosso circa 150 mila cittadini nelle cinque giornate considerate nel complesso.

Particolarmente curata è stata l’organizzazione dell’esposizione fieristica, che ha radunato più di 297 espositori oltre quelli del food e delle giostre, ed ha interessato le strade del centro cittadino ed in particolare il lungo Corso della Repubblica, parte dell’adiacente via Cesare Battisti ed il lungomare con le aree giostre ed il food di strada, per un’estensione di oltre sei chilometri lineari.

La zona espositiva principale è stata come al solito mantenuta centrale e facilmente raggiungibile, ma ben distanziata dalle aree destinate al food, che si sono concentrate sulla via marina che ha anche ospitato l’area ludica con il luna-park posizionato nell’area Nord del Lungomare delle Palme.

Due parcheggi posti in prossimità, uno del Palazzetto dello Sport Eunice Kennedy, e l’altro presso il Campo Sportivo, hanno consentito di evitare l’affollamento delle autovetture in prossimità del centro.

Le strade, le piazze e tutte le aree interessate dalla Fiera sono state costantemente presidiate dagli operatori ecologici, che, con un lavoro costante e tempestivo, hanno garantito un’esposizione all’insegna della pulizia e del decoro urbano, ripulendo l’area in tempi da record il pomeriggio stesso della chiusura.

Per l’azione di sicurezza e safety è stato particolarmente importante il ruolo svolto delle associazioni di volontariato, messe a disposizione dalla Regione Calabria con la Protezione Civile, che ha attivato il servizio nelle giornate del 7 e dell’8 settembre, nonché quello della Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha garantito le associazioni di volontari nelle giornate dal 4 al 6 settembre. Tra quelle deputate alla sicurezza fondamentale il supporto della società SicurPiana, che ha permesso di sventare una rapina e dell’associazione VIP che ha scongiurato atti di vandalismo durante le giornate della Fiera.

La presenza di un punto medialmente assistito presso il lungomare area ex Paradise e di un punto di prima accoglienza presso la Piazza centrale con il supporto di ambulanze ha garantito la sicurezza sanitaria per tutti.

Encomiabile lo sforzo portato avanti durante ogni serata dal personale deputato alla sicurezza e alla viabilità dalla locale Polizia Municipale, rafforzata dalla compartecipazione dei colleghi dei comuni vicini ed affiancata da diverse associazioni di volontariato, che ne hanno supportato l’azione e che hanno consentito una fluida circolazione del traffico.

Chiaramente da sottolineare è l’attività a riguardo messa a punto dal locale Commissariato e dalle Forze dell’ordine tutte, che hanno supportato l’Amministrazione cittadina per la migliore gestione della security dell’evento.

Un vero successo anche per la macchina organizzativa, che sin dal mese di agosto ha operato con un progetto interdipartimentale coordinato dall’Assessore Pietro Sgarlato, in collaborazione con le Aree competenti di Urbanistica, Tributi, Lavori Pubblici, Polizia Municipale e con la partecipazione di Creset, che ha attentamente curato la predisposizione di tutte le aree destinate alla realizzazione degli stand fieristici ed ha gestito i rapporti con gli espositori dei diversi comparti.

“Un vero successo non lo possiamo nascondere – afferma l’assessore Salvatore Pellegrino con delega al turismo ed alle attività produttive – che permette alla nostra cittadina di affermarsi tra le realtà più attive e con i tassi di ricettività all’avanguardia per la regione e per gran parte del Sud Italia. Non nascondo l’idea -conclude l’assessore- che negli anni avvenire punteremo sull’ulteriore specializzazione delle aree espositive a garanzia della qualità e dell’incremento di potenzialità attrattiva dell’evento”.

L’Amministrazione Comunale di Siderno