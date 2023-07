Ancora una tragedia in Calabria, a Santa Maria del Cedro, dove un ventenne del posto ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il ragazzo stava in scooter, quando nel pomeriggio sul ponte Lao di Marcellina, quando per cause ancora in corso hanno perso il controllo del mezzo si sono andati a schiantare violentemente. Meno gravi le condizioni dell’altro passeggero del mezzo, che è stato comunque trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunte due ambulanze, oltre agli agenti della polizia locale e ai carabinieri.