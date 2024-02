Stamani verso le 17 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone da parte del 118 chiedeva l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per un incidente stradale in località Brasimato al km 131,5 sulla SS 107 Silana-Crotonese. All’arrivo sul posto di due squadre dei vigili del fuoco di Crotone si è presentato uno scenario critico: uno scontro tra due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Wolksvagen Golf, ognuna delle quali occupata da due persone. Drammatico il bilancio: gli occupanti della Fiat sono deceduti sul colpo, mentre gli altri due estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco in gravissime condizioni sono stati consegnati al 118, arrivato con due ambulanze, per il trasporto in ospedale. Durante le operazioni di soccorso la SS 107 è stata momentaneamente bloccata e il traffico deviato in una parallela nelle vicinanze. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia Stradale.

AGGIORNAMENO ANAS

A causa di un incidente, un tratto della strada statale SS 107″ Silana Crotonese” è provvisoriamente chiuso al tratto in entrambe le direzioni, a Crotone.

Il sinistro avvenuto al km 131,250 ha coinvolto 2 veicoli ed ha causato il decesso di 4 persone.

Il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.



