Ci risiamo.

L’ASP di Reggio Calabria anche quest’anno ha pensato ad un bel regalo natalizio per i propri

dipendenti: chiedere la restituzione della quota a carico dei dipendenti per i buoni pasto dal 2016

al 2023.

Non basta dunque aver dovuto attendere anni per vedere rispettata una prerogativa contrattuale;

non basta tutto il contenzioso che ne è derivato con evidente pregiudizio per le casse dell’azienda;

oggi l’ASP ritorna all’attacco con una pretesa che appare quanto meno “fuori luogo”.

Intanto a nostro avviso non si tiene conto degli aggiornamenti normativi intervenuti dal 2015 che

hanno innalzato la fascia di esenzione da ritenute fiscali e contributo del lavoratore: il che darà

ovviamente avvio ad una nuova stagione di contenziosi.

Infine discutiamo sull’opportunità di procedere con una Determina che calpesta gli accordi

sindacali (peraltro mai rispettati) e i diritti dei lavoratori: un’azienda che per sua responsabilità non

rispetta i termini contrattuali coi propri dipendenti e invece di chiedere “scusa” procede ad un

recupero di somme “di incerta attribuzione normativa” e lo fa giustamente come regalo di fine

anno.

La FIL chiede con forza che sia sospesa l’efficacia della Determina e che si convochino le parti per

trovare una soluzione.

Il Segretario Generale FIL

Giuseppe Martorano