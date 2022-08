La strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ è provvisoriamente chiusa – in entrambe le direzioni – a causa di un incidente avvenuto al km 124,000 nel territorio comunale di Rocca di Neto, in provincia di Crotone.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di quattro persone.

Il personale Anas delle Forze dell’Ordine e del 118 è intervenuto sul posto per ripristinare la normale transitabilità appena possibile.