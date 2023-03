Dieci persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri ad Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, con l’accusa di truffa per avere percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, condotte dai militari con la collaborazione ed il supporto nelle attività di analisi dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, avrebbero comunicato, allo scopo di ottenere il beneficio, dati falsi o avrebbero omesso di riferire la loro reale posizione lavorativa.

Ne sarebbero derivati introiti illeciti per oltre 110 mila euro.

Tra le persone denunciate ce ne sono alcune già destinatarie in passato di provvedimenti restrittivi. (ANSA).