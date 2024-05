Uno degli appuntamenti più importanti del Salone del Libro che riguardano la letteratura per la prima infanzia è il Premio Nazionale “Nati per Leggere”.

Il Premio Nazionale Nati per Leggere istituito dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR, promuove la lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche.

La cerimonia di premiazione in cui saranno rivelati ed eletti i vincitori delle sezioni Nascere con i libri, Crescere con i libri, Reti di libri e Pasquale Causa è prevista per lunedì 13 maggio 2024.

Questo premio, dedicato all’eccellenza editoriale per l’infanzia, ai progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e al lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia, ha coinvolto 23.214 bambini nella sezione “Crescere con i libri” su tutto il territorio nazionale.

La giuria della XV edizione del Premio è presieduta da Rita Valentino Merletti, scrittrice e studiosa di letteratura per l’infanzia, e da Luigi Paladin, psicologo, saggista ed esperto in psicopedagogia della lettura.

Insieme ai Presidenti, altri dieci membri con professionalità e competenze trasversali hanno valutato i libri finalisti nelle categorie 6-18 mesi, 18-36 mesi e 3-6 anni della sezione “Nascere con i libri”.

Tra i giurati dell’edizione 2024 anche una calabrese, Tiziana Scarcella, gioiese, da molti anni componente della sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, bibliotecaria di professione iscritta all’Albo professionale italiano dei bibliotecari e referente regionale per l’AIB del programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare “Nati per Leggere”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale dell’AIB, Raffaele Tarantino, per questo ulteriore riconoscimento che premia la professionalità e la competenza degli associati della sezione Calabria e sottolinea l’importante lavoro svolto a sostegno della promozione della lettura nella prima infanzia.