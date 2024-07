Esprime preoccupazione il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, riguardo le recenti vicende riportate dalla stampa nazionale che coinvolgono l’artista Morgan, Marco Castoldi, accusato di discriminazione di genere e stalking nei confronti della sua ex compagna Angelica Schiatti. Circostanza che ha indotto il primo cittadino a cancellare l’evento musicale previsto in città il prossimo 16 luglio presso il Giardino Botanico Santicelli, nell’ambito di Armonie d’arte Festival, che avrebbe avuto come protagonista proprio il cantante e personaggio televisivo italiano.

«Siamo consapevoli dell’importanza di mantenere un alto livello di integrità e rispetto nei confronti del nostro pubblico e delle comunità che rappresentiamo – ha dichiarato il sindaco in una comunicazione ufficiale inviata al direttore artistico della kermesse, Chiara Giordano -. Gli ultimi eventi riguardanti Morgan hanno sollevato serie preoccupazioni etiche e morali che potrebbero avere un impatto negativo sull’immagine e sulla reputazione della Città. Questa amministrazione è impegnata da sempre, con numerosi progetti, alla sensibilizzazione della cittadinanza contro qualsiasi tipo di discriminazione e contro la violenza sulle donne. Ci sembra, pertanto, del tutto inopportuno procedere alla realizzazione dell’evento in programma. Comprendiamo che questa decisione possa comportare inconvenienti organizzativi e contrattuali – ha concluso Vacca -, ma siamo convinti che sia la scelta più appropriata per tutelare i nostri valori e la nostra missione». Dunque il sindaco ha invitato la Giordano a prendere immediatamente posizione in merito, ad annullare il concerto e formulare un comunicato pubblico, informandola che in caso contrario non avrà nessun supporto logistico ed economico.