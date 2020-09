Per consentire all’Autorità Giudiziaria, il recupero di un veicolo coinvolto nell’incidente del 14 settembre 2020, si rendono necessarie delle limitazioni al transito lungo la SS682 ‘Jonio Tirreno’, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 14:00 di domani sabato 26 settembre, lo svincolo ‘Limina’ sarà chiuso, in entrambe le direzioni, dal km 18,000 al km 18,100.

Il traffico veicolare verrà deviato sulla viabilità locale.

