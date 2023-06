Estremamente positivi i risultati relativi alle analisi periodiche sulla potabilità e qualità dell’acqua della Sorgente Vina distribuita nei comuni consorziati (Palmi, Melicuccà e Seminara per la sola frazione di Sant’Anna).

Le analisi approfondite sull’acqua potabile prelevata dalla rete del sistema idrico consortile hanno dimostrato che l’acqua distribuita soddisfa tutti i rigorosi standard di qualità e sicurezza previsti dalla legge, risultando priva di qualsiasi contaminante significativo.

Il Consorzio Vina – il cui consiglio di amministrazione, composto dall’Avv Giuseppe Catanese, dal Sig. Giovanni Costa, dall’ Avv. Valentina Lacapria e dall’Avv. Vincenzo Putrino, è presieduto dall’Avv. Enrico Paratore – da sempre si impegna costantemente per monitorare regolarmente e garantire che l’acqua potabile distribuita sia sicura, pulita e adatta al consumo umano, rispettando tutti i requisiti stabiliti dalle normative nazionali e internazionali.

I campioni analizzati sono stati prelevati sia alla sorgente che nei serbatoi di Scinà, Tracciolino, Sant’Elia, Monte Terzo, ed alle fontane pubbliche di Via XXIV Maggio, di Piazza Lo Sardo, di C.da Garanta, della Villa Comunale, statua di San Fracesco in Via Buozzi e di Piazza Matteotti per quanto riguarda Palmi, di Via Capua per Melicuccà e di Piazza San Pietro per la frazione di Sant’Anna di Seminara.

L’acqua soddisfa i requisiti di purezza, ha un ottimale equilibrio chimico ed è risultata sicura dal punto di vista microbiologico, essendo assenti batteri patogeni ed altre sostanze dannose. Anche quanto a colore odore e sapore l’acqua fornita dall’Acquedotto Vina è apparsa priva di caratteristiche indesiderabili.

I risultati delle analisi sono consultabili sul sito internet dell’acquedotto