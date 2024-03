Domani, 3 marzo 2024, ricorre l’80° anniversario dell’uccisione di Teresa Talotta Gullace, donna calabrese di Cittanova, immortalata da Roberto Rossellini nel film “Roma città aperta”, grazie all’interpretazione di Anna Magnani.

La mattina del 3 marzo 1944 Teresa si era recata, insieme a tante altre donne, davanti alla caserma di viale Giulio Cesare, dove il marito, Girolamo Gullace, era stato recluso insieme a tante altre vittime dei rastrellamenti tedeschi del marzo 1944, qualche settimana prima dell’attentato di via Rasella e della strage delle Fosse Ardeatine.



Fu proprio davanti alla caserma che un soldato delle SS, per arginare e contrastare l’assembramento delle numerose donne presenti, estrasse la pistola e, a distanza ravvicinata, spara un colpo e la uccide, condannando a morte Teresa ed il figlio che portava in grembo.

Numerose saranno domani in tutta Italia le iniziative di commemorazione per ricordare Teresa e condannare gli orrori delle stragi nazifasciste.

A Roma, così come accade annualmente, Teresa sarà ricordata in viale Giulio Cesare dove è stata collocata la targa di marmo a lei dedicata.

A Cittanova, la commemorazione, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, avverrà prima in Chiesa e successivamente all’interno della Villa Comunale, dove alcuni anni fa fu collocata la statua dedicata a Teresa.

Altra iniziativa di commemorazione è stata programmata, per martedì 5 marzo, presso il Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” di Roma.

AMPA venticinqueaprile e l’Associazione Alioscia, apprezzando e condividendo tutte le iniziative, parteciperanno alla commemorazione programmata dal Comune di Cittanova.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!