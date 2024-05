Di Angela Strano

Al termine del mandato, il sindaco uscente Giuseppe Zampogna, con una Nota, ha rivolto ai cittadini un ringraziamento e un invito al voto. Si voterà il prossimo 8 e 9 giugno e ci sarà una sola lista. “Questi quindici anni”, ha detto Zampogna, “di Amministrazione Comunale davvero “storici” per la nostra comunità cittadina e nel riconfermare la mia candidatura a Sindaco del Comune di Scido, porgo ad ognuno di Voi un sentito ringraziamento per la fiducia che ci avete concesso in questi 15 anni. La nostra opera non può che partire dal programma stilato nel 2009 per raffrontare le amministrative di quel periodo, programma che ci ha permesso di primeggiare e pensare al reale cambiamento. L’8 Giugno 2009 Scido è stata protagonista di una grande svolta, portando la Lista Civica Nuovo Orizzonte Scidese alla guida del nostro paese al quale, in questi anni, sono stati ridati slancio e vitalità. Oggi cosa è cambiato rispetto al 2009? Tanto proprio tanto. Siamo più forti, siamo consapevoli del lavoro svolto, abbiamo quindici anni di esperienza sul territorio, sappiamo dove abbiamo sbagliato e sappiamo dove dobbiamo migliorare, con umiltà e onestà, motori che ci hanno permesso di non mollare anche nei momenti più difficili”. Tanti i progetti fatti negli anni e altri messi in cantiere. Un passaggio al difficile periodo del Covid. “Va ricordato che per più di due anni abbiamo vissuto un’emergenza planetaria con il Covid-19, sono stati anni di amministrazione duri. È stato un banco di prova pesante e, soprattutto, mai verificatosi prima. Non ci siamo persi d’animo e abbiamo accompagnato giornalmente i nostri concittadini facendogli sentire la nostra presenza continua e senza mai mollare. Scido è molto cambiata in questi anni. È cresciuta enormemente raggiungendo una notevole visibilità Metropolitana e Regionale frutto del lavoro di questi anni, dovunque oggi Scido è additato ad esempio di buon governo, dovunque siamo apprezzati. Ed è con questa consapevolezza che vi chiediamo di confermarci la fiducia anche nella prossima tornata elettorale per continuare nell’importante lavoro che abbiamo iniziato quindici anni fa e che dovrà proseguire con più determinazione per fare di Scido, il nostro paese, un luogo di eccellenza, ricco di umanità, di servizi e in cui ciascuno possa trovare soddisfazione a vivere. In questo nuovo percorso mi accompagneranno persone che hanno già collaborato con me nella legislatura ormai al termine, ma altri componenti si sono aggiunti portando ciascuno un carico di esperienze e di competenze che ci consentiranno di continuare ad operare bene al servizio della comunità. Il lavoro da fare è senz’altro tanto ma, attraverso il nostro programma elettorale, abbiamo cercato di delineare tutti quei progetti che riteniamo fondamentali e realizzabili nel prossimo quinquennio con l’obiettivo che il nostro piccolo Comune possa continuare ad essere un grande centro di buona politica e che possa continuare a rappresentare un esempio di buona amministrazione”.