‘La riconferma di Giuseppe Ranuccio a sindaco di Palmi è una splendida notizia, ed è la prova lampante del fatto che i giovani che fanno politica in modo serio e con la massima dedizione associata alle competenze vengono apprezzati e premiati. Palmi guidata dal Sindaco Ranuccio e dalla sua squadra saranno certamente in ottime mani per i prossimi 5 anni.

Corre altresi l’obbligo di sottolineare la fantastica vittoria ottenuta dal nuovo Sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi e l’ennesima, convincente affermazione di Vincenzo Maesano a Bovalino.

Candidati e coalizioni che abbiamo sostenuto con la massima convinzione e serietà.

A loro e a tutti i consiglieri eletti Italia Viva augura buon lavoro e massimo sostegno”.