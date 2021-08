Amministrative: Fragomeni, “disponibile al dialogo con forze politiche democratiche, in virtù di una svolta per Siderno. Fermi però sui principi

“Tra pochi giorni saranno presentate le liste per le elezioni comunali della nostra città. Si vota, finalmente. La democrazia tornerà a Siderno e questo traguardo riguarda tutti noi, il futuro dei nostri figli e della nostra comunità. Da quando ho deciso di accettare la richiesta da parte di tanti cittadini e del mio partito di candidarmi a Sindaco, ho sempre sostenuto che la grave crisi nella quale la nostra città si trova, richiede una assunzione di responsabilità collettiva. Anche in queste ore, frenetiche, nelle quali si rincorrono ricostruzioni fantasiose e strumentalizzazioni di ogni tipo, ribadisco che il nostro impegno è su un progetto di sviluppo e di ripartenza, libero da ogni vincolo che in passato ha soffocato ed impedito la crescita della nostra città e dai vari comitati di affari e di interessi che hanno spolpato le risorse pubbliche. Abbiamo ascoltato centinaia di cittadini, raccolto idee e proposte di sindacati, associazioni e comitati: le abbiamo tradotte in un programma amministrativo di cambiamento. Su questo programma, siamo disponibili a dialogare con tutte le forze politiche democratiche, in maniera pubblica e trasparente, nell’interesse di Siderno. Saremo sino in fondo disponibili a farlo, nel merito delle scelte e dentro una visione chiara di sviluppo. A questo siamo interessati, consapevoli della responsabilità che abbiamo, ma fermi sui nostri principi. Noi vogliamo una svolta, su queste basi; includere e condividere è un dovere: siamo al lavoro per questo!” – E’ quanto ha dichiarato la candidata Sindaco, Mariateresa Fragomeni.