Alta velocità anche in Calabria, collegamenti ferroviari della provincia di Cosenza; Su queste tematiche attuali ed importanti si è tenuto, nella giornata di ieri, un webinar promosso dall’associazione politico-culturale “La Migliore Calabria” al quale hanno preso parte, tra gli altri, il Consigliere regionale, Graziano Di Natale, il segretario provinciale UIL Trasporti, Luigi Mazza, il giornalista Roberto Losso, il dott. in scienze politiche ed internazionali, Aldo Aloe e l’analista del credito fondo di garanzia, Antonio Ramundo. Ospite d’onore, l’Europarlamentare, On. Giosi Ferrandino. L’evento online ha coinvolto decine di sindaci, amministratori della Provincia di Cosenza tra i quali, il Sindaco di Longobardi, Giacinto Mannarino, il Presidente del consiglio comunale di Casali Del Manco, Luca Covelli, il consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Francesco Madeo, il consigliere comunale di maggioranza del comune di San Lucido, Christian Marchese e il consigliere comunale del comune di Paola, Chiara Donato.

Soddisfatto, al termine dell’agorà virtuale, il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale, che afferma: “Voglio ringraziare tutti i partecipanti a questo webinar che rappresenta, per tutti noi, un momento di confronto e di crescita del territorio, impreziosito anche dalla presenza dell’On. Ferrandino. Lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della nostra regione passa, anche, dall’alta velocità, dal completamento e dal miglioramento dei collegamenti ferroviari della provincia di Cosenza, in particolar modo -sottolinea- quello della galleria Santomarco sulla Paola-Cosenza”. Il Vicepresidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta, afferma inoltre: “I milioni del Recovery, che spettano anche alla nostra regione, sono un investimento da non sbagliare, ed è per questo che in tutte le sfaccettature delle istituzioni occorre vigilare su come saranno spesi questi soldi pubblici. Purtroppo – conclude con amarezza- nelle scorse settimane, mio malgrado, ho preso atto della scelta dell’assessore alle infrastrutture della regione Calabria, di rinviare i lavori sulla galleria della tratta Paola-Cosenza. Motivo per cui, nelle prossime ore farò valere le mie tesi e quelle di un territorio che si sente bistrattato. Grazie al webinar, svoltosi ieri, abbiamo nuove idee per una prospettiva sempre più innovativa della nostra terra, che stride terribilmente con l’attuale gestione miope e tutt’altro che lungimirante della cosa pubblica”.