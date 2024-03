Ho conosciuto Patrizia Rodi in Camera di Commercio e ho avuto modo di apprezzare la sua gentilezza unita a una determinazione non comune e un viscerale amore per la propria terra.

La rabbia che mi ha assalito alla notizia dell’ultima intimidazione, purtroppo non l’unica, che ha subito, è stata immediatamente sostituita da un altro sentimento: quello di rivalsa nei confronti dei soliti “ominicchi” che pensano, con il loro fare vigliacco, di fermare chi opera e lavora con passione credendo fermamente nelle potenzialità di un territorio meraviglioso.

Alla mia amica Patrizia voglio manifestare la mia vicinanza e quella dei dirigenti e degli associati di Confesercenti Reggio Calabria.

Agli autori di questi atti indegni invece voglio dire molto chiaramente: non ci fermerete! Non fermerete certo Patrizia che andrà avanti, ne sono certo, con maggiore convinzione e senza farsi intimorire da chi agisce con prepotenza e codardia. E non fermerete la voglia di cambiamento e di riscatto di un’intera comunità che non vi vuole e non accetta più, silente e rassegnata, vessazioni e prevaricazioni.

