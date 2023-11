Questa notte, su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato inviato in Toscana, per emergenza alluvione, un modulo di Contrasto Rischio Acquatico Medium (MO.CRAM) della colonna mobile dei vigili del fuoco Calabria.

Il modulo, che andrà ad operare nella provincia di Prato, è composto da personale operativo dei 5 comandi provinciali e prevede 18 unità di cui 12 tra specialisti Soccorritori Fluviali Alluvionali e Soccorritori Acquatici nonché mezzi ed attrezzature predisposti per emergenze alluvionali (motopompe per aspirazione, gommoni fluviali etc).