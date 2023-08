“Questo governo regionale, su impulso del Presidente Occhiuto, sta lavorando sin dal suo insediamento per arginare il fenomeno della carenza di personale sanitario all’interno delle strutture regionali. Adesso con l’arrivo dei medici cubani negli ospedali di Corigliano e Rossano saremo in grado di fare fronte alle emergenze con un numero adeguato di professionisti”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative dopo la notizia dell’avvenuto trasferimento presso i nosocomi di Corigliano e Rossano di un contingente di medici cubani.

“Il presidio di Corigliano si è visto assegnare tre medici in Pediatra, quattro al Pronto Soccorso e uno nel reparto di Ginecologia, mentre a Rossano sono stati assegnati cinque medici al Pronto Soccorso, due a Radiologia e un’unità in Ortopedia. Si tratta di un provvedimento importantissimo, che insieme alla proroga delle graduatorie OSS e Infermieri ci consentirà di mantenere su livelli funzionali i reparti ospedalieri. Il nostro si dimostra ancora una volta il governo del fare, nonostante tutte le critiche l’assunzione dei medici cubani da una vera e propria boccata di ossigeno al nostro sistema sanitario”.