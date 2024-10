All’ospedale Annunziata arriva Babyblue! Una culla ad alta tecnologia che consente di effettuate la Fototerapia, in modo intensivo, sui neonati affetti da ittero.

Unica in tutta la Regione, permette di ridurre drasticamente i tempi di ricovero del neonato e il distacco dalla mamma. Babyblue dotato di tecnologia led, espone il neonato a un particolare fascio luminoso che aiuta la degradazione della bilirubina e che quindi viene eliminata più facilmente.

“L’ittero è causato dall’aumento della birilubina del sangue – ha spiegato il dr Gianfranco Scarpelli, direttore della UOC di Neonatologia – E’ una condizione piuttosto comune, sia nei bambini prematuri sia in quelli nati a termine. Normalmente non c’è bisogno di alcun intervento, ma nella maggior parte dei casi il problema di risolve esponendo il neonato ad un trattamento di fototerapia”.

“La nuova apparecchiatura – ha aggiunto Scarpelli – permette di effettuate la fototerapia in poche ore – tre a fronte delle 50/72 ore dei trattamenti precedenti – con estrema rapidità e sicurezza per il neonato. Questo nuovo dispositivo, altamente tecnologico, si inserisce nel Piano di Investimenti programmati dalla Direzione aziendale che andrà a migliorare le risposte assistenziali della Neonatologia di Cosenza ad un bacino di utenza che diventa sempre più vasto”.

Dotata di tecnologia Led e un touch screen a colori, Babyblue 360 consente di determinare l’intensità della luce in 5 livelli, la durata dell’esposizione e monitorare la durata del trattamento.