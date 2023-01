Sabato 4 febbraio, prenderà l’avvio,presso l’Istituto Comprensivo Statale di Maida – guidato dalla Dirigente, Prof.ssa Sabrina Grande – il Progetto ” ‘NDRANGHETAOFF-La verità va insegnata da piccoli”.

Il Progetto, promosso dall’Associazione Risveglio Ideale – presieduta dall’ On.le Angela Napoli – in collaborazione con la Dott.ssa Marisa Manzini – Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, interesserà gli alunni delle classi III ^ della Scuola Secondaria di Primo Grado e li condurrà attraverso un percorso di nove incontri che , partendo dalla storia e l’evoluzione della ‘ndrangheta, passando per le riflessioni sul concetto di “consenso” e per le testimonianze di persone che rivestono un ruolo significativo e di rilievo nella lotta all ‘ndrangheta, li accompagnerà a conoscere il lato oscuro della Calabria. Un viaggio di approfondimento , verso l’acquisizione della consapevolezza che nessuno è immune da questa piaga, che Scuola ed Associazione hanno voluto intraprendere in sinergia, fermamente convinti che questa sia l’età giusta per formare la coscienza critica nei ragazzi.

I giovani alunni, attraverso l’esplorazione del fenomeno, entreranno in possesso degli strumenti per poter riconoscere, anche nel loro microcosmo, l’esistenza della ‘ndrangheta e poter opporsi ai comportamenti quotidiani che ne favoriscono l’esistenza.