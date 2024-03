Questa iniziativa rappresenta una novità significativa nel panorama politico locale, poiché rompe con la consueta prassi autoreferenziale della politica, che spesso presume di possedere soluzioni preconfezionate per tutti i problemi, per poi deludere le aspettative dei cittadini. Al contrario, abbiamo scelto di invertire questo paradigma ‘classico’ e di scendere direttamente in strada ad ascoltare la gente, anziché continuare ad illuderla con promesse vuote.

Il Lungomare, luogo simbolico della nostra comunità, sarà il punto di partenza di questa iniziativa. Lì incontreremo le famiglie col supporto di figure professionali qualificate.

L’obiettivo primario della campagna è quello di creare uno spazio di dialogo aperto e autentico con i nostri concittadini, al fine di comprendere le loro esigenze e le loro visioni per la costruzione di una città migliore.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare attivamente a questa iniziativa e a condividere con noi le loro storie, le loro idee e le loro preoccupazioni..



