Di GiLar

Un gelato è per sempre e non solo per l’estate perché è diventato un’istituzione dolciaria che non conosce stagioni. Taurianova ne è la prova e lo fa con grande orgoglio e preparazione.

D’altronde Montesquieu che era Montesquieu disse che “Se tornassi al mondo, vorrei soltanto scaldarmi d’inverno e mangiar gelati d’estate”.

Ed è questo lo spirito che anima il Gelato Festival World Masters, ovvero il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep-Italian Exhibition Group che segnalano le migliori gelaterie in un percorso che va dal 2022 al 2025.

Questo tour dove il gelato è il protagonista assoluto ha già realizzato oltre trenta tappe e coinvolgendo oltre 500 artigiani del gelato, tra questi 11 gelaterie della provincia di Reggio Calabria e che saranno coinvolte in una tappa a ottobre dove si concorrerà per le semifinali.

Circa due mesi fa avevamo dato notizia della vittoria dell’artigiano del gelato di Taurianova Fabio Taverna con il suo gusto al “Torrone croccante” nella tappa del Gelato Festival World Masters a Gioia Tauro con un gusto che ha come base la “cannella in infusione e variegato con il torrone croccante”.



Il Gelato Festival World Masters per il 2022-2025 con il Carpigiani Challenge è valevole per le selezioni mondiali che eleggeranno il miglior gelatiere nel 2025 in un percorso di 4 anni, ispirandosi alla prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559, e il prossimo appuntamento sarà a ottobre con le semifinali.

L’elenco delle gelaterie della provincia reggina che parteciperanno alle semifinali di ottobre

1- Carmelo Costantino di Costantino Pasticceria & Gelateria a Palmi (RC) con il gusto “La Varia Origine e Tradizione”.

2- Gianluca Marcianò della gelateria Matteotti di Reggio Calabria con il gusto “Fior di Bergamotto”.

3- Salvatore Ravese della gelateria Garden di Gioia Tauro (Reggio Calabria) con il gusto “Bacio dei due Mari”.

4- Francesco Riggio della Gelateria Punto Dolce a Reggio Calabria con il gusto “Tiramisù come una Volta”.

5- Fabio Taverna della Gelateria Le Chicche di Francesco Taverna a Taurianova (RC) con il gusto “Torrone”.