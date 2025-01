Allarme per l’allerta meteo per domani di colore “rosso” nel Reggino, ordinanza di chiusura per alcune scuole nella provincia metropolitana. ELENCO SCUOLE CHIUSE Nel bollettino diramato dall'Arpacal si prevede un forte maltempo dovuti a forti temporali e nubifragi ed è per questo motivo che è stata diramata la massima allerta di colore "rosso"