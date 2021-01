La LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Sezione di Cosenza, lancia l’allarme per la gravissima situazione che si è venuta a creare per la chiusura del servizio di radiologia diagnostica e mammografia nell’ex presidio ospedaliero V. Cosentino.

A Cariati, sono stati cancellati tutti gli screening mammografici, AZZERATA la prevenzione, anni di buone pratiche cancellate.

La mammografia è l’esame radiologico più efficace per diagnosticare precocemente i tumori al seno, se eseguito ad intervalli regolari di tempo.

Grazie alla prevenzione , alla diagnosi precoce e alla ricerca medico-scientifica il tumore al seno è diventato sempre più debellabile.

“PREVENIRE È VIVERE” questo è lo slogan della LILT, ma COME E DOVE fare prevenzione? Nel raggio di 50 chilometri un vuoto assoluto di strutture sanitarie aperte e funzionanti.

Disagi in aumento per i pazienti che devono sottoporsi ad esami diagnostici e interventi; incertezza, paura, rabbia, questi i sentimenti che serpeggiano nella popolazione cariatese, stanca di vedersi strappato l’essenziale per garantire il diritto alla salute.

Mortalità in crescita e un aumento di casi di tumori identificati in fase avanzata, queste le previsioni per la mancanza di prevenzione, per diagnosi tardiva e cure adeguate.

La LILT chiede che venga ripristinato al più presto il servizio di mammografia per garantire alle donne il diritto alla salute e alla vita; sostiene e affianca il comitato cittadino che protesta e richiede l’apertura del presidio ospedaliero V. Cosentino.

BASTA TAGLI ALLA SANITÀ!

OSPEDALE SUBITO!

IL Presidente

Dott. Gianfranco Filippelli