L’International Journal of Molecular Sciences (IJMS) ha assegnato alla Dr.ssa Maria Teresa Caccamo del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT), dopo una rigorosa valutazione, il 2021 Young Investigator Award per il settore della Biofisica molecolare.

Si tratta di un premio internazionale conferito a cinque ricercatori con età inferiore a quaranta anni che operano nei settori della Biochimica, Biologia molecolare, Biofisica molecolare, Biomateriali e Medicina molecolare.

https://www.mdpi.com/journal/ijms/awards/1449

Attualmente la Dr.ssa Maria Teresa Caccamo è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Messina, Italia e la sua attività di ricerca è principalmente indirizzata all’indagine sperimentale, mediante un’ampia gamma di tecniche spettroscopiche, per la caratterizzazione delle proprietà dinamiche di sistemi di interesse biofisico, come, ad esempio quelli costituiti da miscele acquose di disaccaridi.

La Dr.ssa M.T. Caccamo è stata membro di comitati organizzatori e scientifici ed è stata invited speaker in convegni nazionali ed internazionali; è inoltre editrice e referee di riviste internazionali. E’ coautrice di un libro con con codice ISBN dal titolo “Esperimenti di fisica mediante trasformata di Fourier e trasformata Wavelet”. La sua attività di ricerca è testimoniata da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali censite SCOPUS e su altri database di ricerca.

Nell’a.a. 2021/2022 è docente della disciplina “Fisica” per il corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche e “Fisica”, per il corso di Laurea di Laurea Triennale in Scienze Ambientali Marine e Terrestri (SMarT); inoltre è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Advanced catalytic processes for using renewable energy source”.