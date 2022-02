DI CLEMENTE CORVO

La Gioiese aggiudicandosi la gara per 4 – 3 contro lo Sporting Catanzaro, mantiene la vetta della classifica del campionato di Promozione. La società della Gioiese aveva chiesto in settimana la vicinanza alla città, per la delicata gara contro lo Sporting Catanzaro e la città ha prontamente risposto. Infatti, era ormai da diversi anni, dai tempi della Serie D che non si vedeva il Polivalente così stracolmo di gente. Da evidenziare la presenza delle più alte cariche Amministrative della Città con le rispettive famiglie. Quella di ieri è stata la partita dai due volti, un primo tempo dove la Gioiese scesa in campo con grandissima determinazione, con la volontà di portare a casa la vittoria l’ha fatta da padrona. Infatti la squadra viola ha letteralmente schiacciato e dominato lo Sporting Catanzaro seconda della classe, che nella circostanza è sembrata addirittura una squadra di livello inferiore, il tutto agevolato anche dall’ espulsione del capitano ospite Costantino per uno scorrettissimo fallo commesso a centrocampo sotto gli occhi dell’arbitro, Signor Femia di Locri. “Ottimo tra l’altro il suo arbitraggio, merita senz’altro di dirigere gare di categoria superiori”. Tutt’altra storia il secondo tempo, dove la Gioiese si ripresenta in campo senza il suo attaccante Clasadonte, subito dopo si è venuto a sapere che all’interno del tunnel che collega l’ingresso negli spogliatoi , lo stesso avendo avuto un diverbio con l’allenatore dello Sporting Catanzaro Signor Pisano, veniva espulso insieme allo stesso allenatore. Un secondo tempo dove la Gioiese è scesa in campo con un approccio diverso da quello del primo tempo, dove ha cercato di amministrare e di controllare l’ampio vantaggio del primo tempo. Ma, anche se ha avuto l’opportunità di segnare in altre circostanze non è riuscita minimamente ad impensierire più di tanto il giovanissimo portiere Pugliese, subentrato nel secondo tempo in sostituzione di Nania. Nonostante il pesante svantaggio, la squadra ospite ci ha sempre creduto nel cercare di riacciuffare il risultato, ed in effetti è riuscita a segnare tre reti, anche se non sono bastati per conquistare punti . Gli ultimi minuti di gioco sono stati veramente trepidanti , in quanto la squadra di casa stava buttando alle ortiche quanto fatto di buono nel primo tempo. Ma, negli ultimi minuti di gioco, l ‘apporto del pubblico é stato determinante , sembrava essere sceso in campo per dare una mano d’aiuto ai propri beniamini. Il risultato finale, la vittoria della Gioiese è anche merito di questo eccezionale pubblico. Alla fine della gara gli atleti schierati ed abbracciati di fronte ai propri tifosi hanno gioito cantando il proprio inno. La Gioiese continua a mantenere il primato in classifica e domenica prossima andrà a giocare a Gallico, contro la squadra del San Gaetano Catanoso. Si prevede una nutrita partecipazione di tifosi viola al seguito della squadra.