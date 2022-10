Il gruppo del Pd in Consiglio regionale ha cominciato la sua interlocuzione con gli attori sociali ed economici calabresi. Un percorso che ha voluto iniziare questo pomeriggio incontrando la delegazione dell’Anci.

«Ringraziamo la delegazione dell’Anci e il suo presidente Marcello Manna – affermano i consiglieri del gruppo dem – per la disponibilità dimostrata e per la condivisione del percorso intrapreso».

Nel corso del dibattito, introdotto dal capogruppo Mimmo Bevacqua, sono intervenuti i consiglieri regionali Alecci, Iacucci e Mammoliti i quali hanno evidenziato le ragioni per le quali il gruppo del Pd ha deciso di promuovere tali iniziative, sottolineando le forzature effettuate in questi mesi dal governo regionale nei rapporti istituzionali tra i vari attori del territorio.

«Riteniamo che oggi in Calabria non si possa più rimanere inerti davanti a fragilità e debolezze ataviche e ci sia bisogno, invece, di un’impalcatura democratica tale da potere contribuire alla risoluzione delle problematiche e anche all’idea di governo con progetti concreti da attivare e mettere in campo».

Tra i temi affrontati nel corso della riunione: multiutility, Pnrr, sanità e fondi comunitari. «Abbiamo condiviso metodi e obiettivi finalizzati a mettere in campo non un’opposizione strumentale, ma un diverso approccio verso le soluzioni dei problemi che non possono non partire da una concertazione autentica e tale da rendere protagonisti i vari territori».

«La riunione odierna – concludono i consiglieri dem – segna l’inizio di una serie di interlocuzioni che il gruppo del Pd svilupperà nelle prossime settimane al fine di far comprendere a chi oggi governa la Calabria che non c’è bisogno di un uomo solo al comando, ma di un rispetto dei ruoli che ognuno è chiamato a svolgere».

Il segretario regionale e senatore Nicola Irto, impegnato a Roma alla direzione nazionale, ha inviato i suoi saluti ai partecipanti ed espresso la piena condivisione del percorso intrapreso.