Intendo esprimere a titolo personale e a nome del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale e del Segretario regionale Nicola Irto, la massima vicinanza al Sindaco di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino, vittima nelle scorse ore di una serie di atti intimidatori. Nei pressi della sua abitazione e all’interno di una sua proprietà sono stati appiccati, infatti, due incendi dolosi che hanno recato danni gravissimi anche alla vegetazione e all’ambiente circostante. Alla vicinanza si accompagna lo sdegno per questi atti, vili e inaccettabili, soprattutto se effettuati contro chi ogni giorno con passione e sacrificio si reca in municipio con l’unico scopo di mettere il proprio lavoro a disposizione della città e dei suoi abitanti. Un lavoro certamente importante, così come hanno evidenziato i risultati delle ultime elezioni amministrative di Santa Caterina nel mese di maggio, in cui il Sindaco Severino ha ottenuto la riconferma del mandato con un risultato senza precedenti. Come sempre il Pd è al fianco di questi amministratori, sostenendoli e aiutandoli nella loro attività quotidiana, volta allo sviluppo e alla crescita dei territori. Attività che non potrà certamente essere fermata o messa in discussione dalle azioni di pochi vigliacchi che continuano ad operare nell’ombra dell’illegalità.