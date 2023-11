“Nei giorni scorsi sono state diffuse notizie – invero contraddittorie, confuse e palesemente interessate – tendenti ad evidenziare la esistenza di pratiche scorrette dell’Ufficio del Segretario Generale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro in materia di contrasto all’anticorruzione.

Le notizie, per come diffuse hanno oggettivamente arrecato danno all’Immagine dell’Autorità portuale nel suo complesso e comprendendo la figura dell’Ammiraglio Andrea Agostinelli che dell’Autorità Portuale è il Presidente.

Non entrando nel merito di una questione interna ad uffici che – per ciò solo – doveva rimanere tale quanto meno fino a definizione, sento il dovere di rivolgere al Segretario Generale, Ammiraglio Pietro Preziosi, ed al Presidente dell’Autorità Portuale, Ammiraglio Andrea Agostinelli, il rincrescimento mio personale per il chiaro ed evidente tentativo di oscurane surrettiziamente le figure, con operazione sotto molti profili assai inquietante.

In questi anni ed in questi mesi il lavoro dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, a difesa del Porto e degli interessi del Territorio, è stato ed è straordinario e straordinariamente positivo.

Vanno pertanto respinti i tentativi di oscurane l’immagine, perché ingiusti e contrari alla verità ed agli interessi delle nostre Comunità.”

Aldo Alessio