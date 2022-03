DI CLEMENTE CORVO

Il Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio con il seguente comunicato stampa chiarisce definitivamente e precisa che l’intera sua amministrazione , non ha mai messo in discussione l’intitolazione del campo sportivo Cesare Giordano e né quantomeno quello dello stadio polivalente alla memoria di Pasquale Stanganelli. Infatti lo stesso si è così espresso :

In relazione alle notizie riportate da Gazzetta del Sud del 15.03.2022 pag. 26 intendo precisare quanto segue:

Intendo preliminarmente precisare che l’Amministrazione comunale non ha mai messo in discussione né la intitolazione dell’antico campo sportivo alla memoria di Cesare Giordano né la intitolazione dello stadio Polivalente alla memoria di Pasquale Stanganelli. Tutt’altro.

L’Amministrazione, pur nella oggettiva mancanza di priorità, ha ritenuto di istruire le pratiche per quelle intitolazioni. Si è cominciato con la intitolazione del campo sportivo antico a Cesare Giordano. Ogni cittadino sa che quest’ultima intitolazione è già – da decenni, ed anzi dalla morte del compianto calciatore – una acquisizione della coscienza e consapevolezza cittadina. Non risulta, però, che tale intitolazione sia stata mai perfezionata nei modi di legge.

Per tale fine è stata chiesta ed ottenuta la cortese collaborazione del giornalista gioiese Gioacchino Saccà, al fine di adeguatamente documentare la vita e l’esperienza calcistica di Cesare Giordano che, nella coscienza collettiva, da sempre rappresenta un mito identitario della Città.

In questa occasione si è altresì deciso di occuparci della intitolazione dello stadio Polivalente, per la quale è risultato che l’Amministrazione comunale di Gioia Tauro avesse deliberato in data 23.08.2011 la intitolazione, promettendo di attivare la procedura presso la Prefettura per ottenere una deroga alle disposizioni normative che, come è noto, impongono il decorso di almeno dieci anni dalla morte del personaggio cui intitolare – in questo caso – lo stadio Polivalente.

Allo stato non risulta agli atti alcun esito di tale iniziativa e sono in corso ricerche anche per documentare l’eventuale invio alla Prefettura della delibera stessa ed il suo eventuale esito per quanto riferito alla deroga normativa.

In esito all’attività istruttoria e con l’intervento della Commissione toponomastica si avvierà il perfezionamento di quanto pacificamente già deciso.

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro non intende, infine, entrare nelle polemiche ingenerose ed inaccettabili dell’ex vice sindaco Anna Maria Stanganelli che dovrebbe impiegare il suo prezioso tempo a meglio spiegare alla Città anche le responsabilità della sua Amministrazione nel disastro del dissesto ed a presentarne le doverose scuse.