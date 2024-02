Prenderà il via mercoledì 7 febbraio alle ore 20.30 la decima edizione del Torneo Interforze, manifestazione

di calcio a 5 organizzata dalla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro della Figc-Lega Nazionale Dilettanti.

Ben nove le squadre al via appartenenti a corpi militari delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia che

si sfideranno un girone di andata e ritorno prima delle fasi finali previste per il mese di giugno al fine di

decretare la vincente. Ai nastri di partenza ci saranno i Carabinieri Cacciatori di Vibo Valentia, i Carabinieri

Cittanova, i Carabinieri Forestali di Mammola, i Carabinieri di Gioia Tauro, i Carabinieri di Nicotera, la Guardia

di Finanza di Gioia Tauro, la Polizia di Stato di Gioia Tauro, la Polizia di Stato di Siderno e la Polizia Penitenziaria

di Palmi.

Tutte le sfide si svolgeranno, in orario serale ed infrasettimanale, presso il Centro Sportivo San Leonardo di

Palmi. Un’occasione di svago per i tanti ragazzi che quotidianamente tutelano i nostri territori e che avranno

così modo di ritrovarsi in allegria dinanzi ad un pallone. Grande soddisfazione per la ripresa del Torneo, dopo

qualche anno di stop, è stata espressa dal delegato distrettuale Lnd di Gioia Tauro Antonio Pisano e dal

delegato per il Torneo Ricreativo Amatoriale Interforze Fabio Nicoli il quale nelle ultime settimane si è

prodigato per la riuscita della manifestazione, il cui calcio d’inizio verrà dato dal sindaco di Palmi Giuseppe

Ranuccio che precederà così la sfida tra Carabinieri Cacciatori di Vibo Valentia e Guardia di Finanza Gioia

Tauro.